Лесники знали, что в той местности Кижингинского района нет лесозаготовителей
В Бурятии во время патрулирования в лесах Кижингинского района лесники заметили свежие следы автомобиля и услышали звук бензопилы. Они знали, что в этой местности нет лесозаготовителей, значит, рубка ведётся незаконно.
Лесники подошли ближе и увидели мужчину, который заготавливал древесину. Они окружили нарушителя, перекрыв пути отхода и не позволив скрыться.
Однако автомобиля рядом с нарушителем не оказалось - возможно, нарушители загрузили партию древесины и уехали, оставив напарника на заготовке. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Нарушителем оказался житель села Кижинга. Незаконно заготовленная древесина и бензопила «STIHL» были изъяты.
- В отношении правонарушителя составлены протоколы по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений», а также по статье 8.32 «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» КоАП. Все материалы переданы в ОМВД по Кижингинскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии «чёрного» лесоруба выдали свежие следы автомобиля
Происшествия, Фото:
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