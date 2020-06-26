В Бурятии «чёрного» лесоруба выдали свежие следы автомобиля

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Лесники знали, что в той местности Кижингинского района нет лесозаготовителей



В Бурятии во время патрулирования в лесах Кижингинского района лесники заметили свежие следы автомобиля и услышали звук бензопилы. Они знали, что в этой местности нет лесозаготовителей, значит, рубка ведётся незаконно.



Лесники подошли ближе и увидели мужчину, который заготавливал древесину. Они окружили нарушителя, перекрыв пути отхода и не позволив скрыться.



Однако автомобиля рядом с нарушителем не оказалось - возможно, нарушители загрузили партию древесины и уехали, оставив напарника на заготовке. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.



Нарушителем оказался житель села Кижинга. Незаконно заготовленная древесина и бензопила «STIHL» были изъяты.



- В отношении правонарушителя составлены протоколы по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений», а также по статье 8.32 «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» КоАП. Все материалы переданы в ОМВД по Кижингинскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.





