 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 Июня

25 Июня

Популярное

В Бурятии «чёрного» лесоруба выдали свежие следы автомобиля

В Бурятии «чёрного» лесоруба выдали свежие следы автомобиля
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Лесники знали, что в той местности Кижингинского района нет лесозаготовителей

В Бурятии во время патрулирования в лесах Кижингинского района лесники заметили свежие следы автомобиля и услышали звук бензопилы. Они знали, что в этой местности нет лесозаготовителей, значит, рубка ведётся незаконно.

Лесники подошли ближе и увидели мужчину, который заготавливал древесину. Они окружили нарушителя, перекрыв пути отхода и не позволив скрыться.

Однако автомобиля рядом с нарушителем не оказалось - возможно, нарушители загрузили партию древесины и уехали, оставив напарника на заготовке. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Нарушителем оказался житель села Кижинга. Незаконно заготовленная древесина и бензопила «STIHL» были изъяты.

- В отношении правонарушителя составлены протоколы по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений», а также по статье 8.32 «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» КоАП. Все материалы переданы в ОМВД по Кижингинскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.


черные лесорубы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ на Саянах прохожие обнаружили боеприпас
В Улан-Удэ на Саянах прохожие обнаружили боеприпас
Происшествия, 26.06.2020
На месте работали экстренные службы, выставлялось оцепление
В Бурятии убитых медведей растягивают верёвками и режут на трофеи
В Бурятии убитых медведей растягивают верёвками и режут на трофеи
Происшествия, 26.06.2020
В скандале с расстрелом медведей всплыли новые подробности
В Бурятии «чёрного» лесоруба выдали свежие следы автомобиля
В Бурятии «чёрного» лесоруба выдали свежие следы автомобиля
Происшествия, 26.06.2020
Лесники знали, что в той местности Кижингинского района нет лесозаготовителей
У трёх женщин в Иркутской области изъяли тысячу доз героина
У трёх женщин в Иркутской области изъяли тысячу доз героина
Происшествия, 26.06.2020
Наркотики нашли в квартирах подозреваемых
Жительницу Бурятии посадили за кражу куска мяса
Жительницу Бурятии посадили за кражу куска мяса
Происшествия, 26.06.2020
Две женщины украли у подруги баранину, но посадили только одну
В Забайкалье в реке утонула пятилетняя девочка
В Забайкалье в реке утонула пятилетняя девочка
Происшествия, 26.06.2020
Она находилась у реки вместе с 13-летним мальчиком и трёхлетней девочкой
Житель Бурятии, отмечая рождение ребёнка, совершил грабёж
Житель Бурятии, отмечая рождение ребёнка, совершил грабёж
Происшествия, 26.06.2020
Виновник торжества ударил мужчину и отобрал телефон
Чиновница из Саянска получила взятку в 270 тысяч
Чиновница из Саянска получила взятку в 270 тысяч
Происшествия, 26.06.2020
Начальница одного из управлений администрации Саянска предстанет перед судом
19-летний улан-удэнец пропал без вести
19-летний улан-удэнец пропал без вести
Происшествия, 26.06.2020
Молодого человека в последний раз видели на остановке «5 км»
Улан-удэнка сдала полиции сына-вора
Улан-удэнка сдала полиции сына-вора
Происшествия, 26.06.2020
Безработный сын украл у её внучки два велосипеда из гаража
Заброшенная квартира горела в Бурятии
Заброшенная квартира горела в Бурятии
Происшествия, 26.06.2020
Дом находится в муниципальной собственности
Опасно жить: В Бурятии топит дома у Гусиного озера
Опасно жить: В Бурятии топит дома у Гусиного озера
Происшествия, 26.06.2020
В этом году в Гусиноозёрске подтопило уже 86 домов
В Бурятии старая электропроводка стала причиной пожара
В Бурятии старая электропроводка стала причиной пожара
Происшествия, 26.06.2020
Вчера, 25 июня, произошло сгорела надворная постройка в селе Иволгинск
Четвёртый за неделю человек утонул в Бурятии
Четвёртый за неделю человек утонул в Бурятии
Происшествия, 26.06.2020
Улан-удэнец погиб на рыбалке в районе
В Иркутской области горит более 900 гектаров леса
В Иркутской области горит более 900 гектаров леса
Происшествия, 26.06.2020
В регионе действуют 19 лесных пожаров

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^