У трёх женщин в Иркутской области изъяли тысячу доз героина

Возбуждено уголовное дело, женщинам грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.







В Иркутской области транспортные полицейские задержали трёх жительниц города Черемхово по подозрению в сбыте героина.Женщины задержаны, в их квартирах проведены обыски. Полицейские обнаружили более 13 граммов героина. Это около 1000 разовых доз. Также изъято около полумиллиона рублей, добытые преступным путём.