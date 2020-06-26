У трёх женщин в Иркутской области изъяли тысячу доз героина

Наркотики нашли в квартирах подозреваемых
В Иркутской области транспортные полицейские задержали трёх жительниц города Черемхово по подозрению в сбыте героина.
Женщины задержаны, в их квартирах проведены обыски. Полицейские обнаружили более 13 граммов героина. Это около 1000 разовых доз. Также изъято около полумиллиона рублей, добытые преступным путём.
Возбуждено уголовное дело, женщинам грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
На месте работали экстренные службы, выставлялось оцепление
В скандале с расстрелом медведей всплыли новые подробности
Лесники знали, что в той местности Кижингинского района нет лесозаготовителей
Наркотики нашли в квартирах подозреваемых
Две женщины украли у подруги баранину, но посадили только одну
Она находилась у реки вместе с 13-летним мальчиком и трёхлетней девочкой
Виновник торжества ударил мужчину и отобрал телефон
Начальница одного из управлений администрации Саянска предстанет перед судом
Молодого человека в последний раз видели на остановке «5 км»
Безработный сын украл у её внучки два велосипеда из гаража
Дом находится в муниципальной собственности
В этом году в Гусиноозёрске подтопило уже 86 домов
Вчера, 25 июня, произошло сгорела надворная постройка в селе Иволгинск
Улан-удэнец погиб на рыбалке в районе
В регионе действуют 19 лесных пожаров