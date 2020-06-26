Жительницу Бурятии посадили за кражу куска мяса

Две женщины украли у подруги баранину, но посадили только одну



Две жительницы Мухоршибирского района Бурятии предстали перед судом за кражу в доме общей подруги.



Сговорившись, женщины украли из кладовой баранину. Мясо они в последующем продали, а деньги поделили между собой.



В суде потерпевшая просила прекратить уголовное дело только в отношении одной из подруг, поскольку она извинилась и загладила причинённый вред.



В итоге в отношении этой женщины суд уголовное дело прекратил в связи с примирением сторон.



- Второй назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе Мухоршибирского районного суда.

