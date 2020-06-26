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Жительницу Бурятии посадили за кражу куска мяса

Жительницу Бурятии посадили за кражу куска мяса
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Две женщины украли у подруги баранину, но посадили только одну

Две жительницы Мухоршибирского района Бурятии предстали перед судом за кражу в доме общей подруги.

Сговорившись, женщины украли из кладовой баранину. Мясо они в последующем продали, а деньги поделили между собой.

В суде потерпевшая просила прекратить уголовное дело только в отношении одной из подруг, поскольку она извинилась и загладила причинённый вред.

В итоге в отношении этой женщины суд уголовное дело прекратил в связи с примирением сторон.

- Второй назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе Мухоршибирского районного суда.
кража
 
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