Две женщины украли у подруги баранину, но посадили только одну
Две жительницы Мухоршибирского района Бурятии предстали перед судом за кражу в доме общей подруги.
Сговорившись, женщины украли из кладовой баранину. Мясо они в последующем продали, а деньги поделили между собой.
В суде потерпевшая просила прекратить уголовное дело только в отношении одной из подруг, поскольку она извинилась и загладила причинённый вред.
В итоге в отношении этой женщины суд уголовное дело прекратил в связи с примирением сторон.
- Второй назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе Мухоршибирского районного суда.
Жительницу Бурятии посадили за кражу куска мяса
Происшествия, Фото:
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