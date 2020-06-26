В Забайкалье в реке утонула пятилетняя девочка

Она находилась у реки вместе с 13-летним мальчиком и трёхлетней девочкой



В Забайкалье 24 июня в реке недалеко от села Алентуй Петровск-Забайкальского района утонула пятилетняя девочка. По данному факту проводится доследственная проверка.



По предварительным данным, трое детей, в том числе две девочки трёх и пяти лет, а также 13-летний мальчик пошли купаться на реку Хилок, которая находится недалеко от села. На реке дети находились без сопровождения взрослых. Во время игры в реке утонула пятилетняя девочка.



- Следователи осмотрели место происшествия, а также дом, в котором жила девочка. Опрошены родители, а также очевидцы инцидента. Организованы поиски тела девочки, в которых принимают участие представители администрации сельского поселения, сотрудники полиции и МЧС, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.







