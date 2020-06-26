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В Забайкалье в реке утонула пятилетняя девочка

В Забайкалье в реке утонула пятилетняя девочка
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Она находилась у реки вместе с 13-летним мальчиком и трёхлетней девочкой

В Забайкалье 24 июня в реке недалеко от села Алентуй Петровск-Забайкальского района утонула пятилетняя девочка. По данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, трое детей, в том числе две девочки трёх и пяти лет, а также 13-летний мальчик пошли купаться на реку Хилок, которая находится недалеко от села. На реке дети находились без сопровождения взрослых. Во время игры в реке утонула пятилетняя девочка.

- Следователи осмотрели место происшествия, а также дом, в котором жила девочка. Опрошены родители, а также очевидцы инцидента. Организованы поиски тела девочки, в которых принимают участие представители администрации сельского поселения, сотрудники полиции и МЧС, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.



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