Чиновница из Саянска получила взятку в 270 тысяч

Начальнице одного из управлений администрации Саянска предстанет перед судом
В Саянске полицейские, сотрудники прокуратуры и следователи Следственного комитета выявили факт получения взятки в крупном размере руководителем управления администрации города.
- По версии следствия, обвиняемая за покровительство по службе получила незаконное денежное вознаграждение от директора школы. Сумма взятки составила свыше 270 тысяч рублей, - сообщили в СУ СКР по Иркутской области.
Чиновнице предъявило обвинение по статье «Получение взятки в крупном размере».
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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