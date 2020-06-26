Чиновница из Саянска получила взятку в 270 тысяч





В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Саянске полицейские, сотрудники прокуратуры и следователи Следственного комитета выявили факт получения взятки в крупном размере руководителем управления администрации города.- По версии следствия, обвиняемая за покровительство по службе получила незаконное денежное вознаграждение от директора школы. Сумма взятки составила свыше 270 тысяч рублей, - сообщили в СУ СКР по Иркутской области.Чиновнице предъявило обвинение по статье «Получение взятки в крупном размере».