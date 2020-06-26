19-летний улан-удэнец пропал без вести

Происшествия, Фото: ориентировка полиции

Молодого человека в последний раз видели на остановке «5 км»



Полицейские разыскивают 19-летнего жителя Улан-Удэ Александра Тумашева. Молодой человек пропал в начале недели, днём 22 июня.



Последний раз его видели на остановке общественного транспорта «5 км» на улице Иволгинской, откуда он должен был уехать на работу в Октябрьский район, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Приметы: европейской внешности, на вид 18-20 лет, худощавого телосложения, рост 180 см, волосы светлые.



Был одет: в полевую камуфляжную форму.



При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8(9025)63-44-31, 8(983)533-62-05, 29-58-73 или 102 (112).

