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19-летний улан-удэнец пропал без вести

19-летний улан-удэнец пропал без вести
Происшествия,  Фото:ориентировка полиции
Молодого человека в последний раз видели на остановке «5 км»

Полицейские разыскивают 19-летнего жителя Улан-Удэ Александра Тумашева. Молодой человек пропал в начале недели, днём 22 июня.

Последний раз его видели на остановке общественного транспорта «5 км» на улице Иволгинской, откуда он должен был уехать на работу в Октябрьский район, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Приметы: европейской внешности, на вид 18-20 лет, худощавого телосложения, рост 180 см, волосы светлые.

Был одет: в полевую камуфляжную форму.

При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8(9025)63-44-31, 8(983)533-62-05, 29-58-73 или 102 (112).
пропавшие без вести
 
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