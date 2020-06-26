Улан-удэнка сдала полиции сына-вора

Безработный сын украл у её внучки два велосипеда из гаража



В Улан-Удэ 22 июня в полицию поступило заявление о краже от 66-летней местной жительницы. Она сообщила, что её сын украл и сдал в ломбард велосипеды внучки, которая периодически приезжает к ней в гости.



Пенсионерка рассказала, что 33-летний мужчина признался ей в краже, когда она, не обнаружив в гараже велосипеды, стала спрашивать его о причастности к пропаже имущества. Улан-удэнка объяснила, что сын проживает вместе с ней, нигде не работает, злоупотребляет алкоголем и ведет асоциальный образ жизни.



Женщина дала ему срок - месяц, чтобы он восстановил причиненный ущерб в размере 13 тысяч и купил новые велосипеды. Однако этого не произошло.



Полицейским вор пояснил, что втайне от матери взял ключи от гаража и забрал оттуда два велосипеда. Украденное он сдал в ломбард, а на вырученные деньги купил алкоголь.



- Известно, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за неуплату алиментов своему ребенку. Кроме того, в настоящее время в отношении него расследуется уголовное дело по факту кражи на территории Октябрьского района. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

