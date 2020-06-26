Заброшенная квартира горела в Бурятии

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Дом находится в муниципальной собственности



Вчера, 25 июня, в селе Новокижингинск Кижингинского района Бурятии произошёл пожар в заброшенном доме, который находится в муниципальной собственности.



На момент прибытия пожарных в одной из квартир горел деревянный пол. В результате пожара пол поврежден на площади 16 кв.м.



Предположительно, причиной послужило неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

