В Бурятии старая электропроводка стала причиной пожара

Вчера, 25 июня, произошло сгорела надворная постройка в селе Иволгинск



На момент прибытия пожарных была охвачена огнём бревенчатая стайка. Ввиду плотной застройки была угроза соседним строениям, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



В результате пожара стайка уничтожена полностью, однако распространение огня на соседние строения удалось предотвратить.



Причиной возгорания послужило короткое замыкание, электропроводка была старой.







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