В Иркутской области горит более 900 гектаров леса

В регионе действуют 19 лесных пожаров



В Иркутской области за прошедшие сутки ликвидировано девять лесных пожаров. Потушено одно вновь обнаруженное возгорание в Тайшетском районе. Также ликвидировано восемь ранее зарегистрированных пожара. Общая площадь потушенных пожаров составила 42,6 га.



25 июня удалось локализовать два вновь зарегистрированных возгорания – в Братском и Тайшетском районах. Общая площадь этих возгораний – 13,5 га, из которых 3,5 га, покрытые лесом.



Действовавшими оставались 19 пожаров. Из вновь обнаруженных: четыре – в Усть-Илимском районе, по два – в Усть-Кутском и Тайшетском районах, по одному – в Усть-Удинском, Катангском и Чунском районах. Из ранее зарегистрированных: три – в Катангском районе, два – в Усть-Кутском, по одному – в Боханском, Жигаловском и Усть-Илимском районах.



Общая площадь действующих очагов – 904,5 га, в том числе 892,8 га, покрытые лесом.



По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, 15 пожаров зарегистрировано на арендованных участках, столько же – на незакрепленных территориях. По вине местного населения возгорания произошли в трех случаях. Причиной 27 пожаров считаются грозы.



- В тушении всех природных пожаров 25 июня было задействовано 226 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы, 165 работников лесной охраны, 118 мобилизованных граждан и 82 единицы наземной техники. Авиамониторинг лесопожарной обстановки осуществляли семь легкомоторных самолетов и семь Ан-2. Четыре вертолета Ми-8 были задействованы в переброске пожарных-десантников. Общий налет воздушных судов составил 67 часов 15 минут, - сообщили в пресс-службе областного правительства.

