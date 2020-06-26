Житель Бурятии воровал коров в соседнем селе

Ущерб составил почти 300 тысяч рублей



Ранее не судимый 45-летний неработающий житель Бичурского района Бурятии в январе и феврале совершил три кражи коров на территории соседнего Мухоршибирского района. Сельчанин украл шесть шесть коров на общую сумму 290 тысяч рублей.



- Преступные действия скотокрада были выявлены и пресечены, когда сотрудники полиции остановили его автомобиль, в салоне которого находились две разделанных коровьих туши, - сообщили в пресс-службе Мухоршибирского районного суда.



Мужчина активно сотрудничал с органами следствия, добровольно возместил всем потерпевшим причинённый ущерб. Двое из них в суде ходатайствовали о прекращении уголовного преследования за примирением сторон.



- Однако суд, с учётом конкретных обстоятельств дела, счёл его прекращение не соответствующим требованиям справедливости и интересам правосудия, и в удовлетворении ходатайств отказал, - пояснили в суде.



Скотокраду назначено лишение свободы условно с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы.



Приговор в законную силу не вступил.

