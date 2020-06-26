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Желающая похудеть забайкалка осуждена за запрещённые таблетки

Желающая похудеть забайкалка осуждена за запрещённые таблетки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина заказала таблетки с сибутрамином в Казахстане

36-летняя жительница Забайкальского края признана виновной в контрабанде сильнодействующих веществ.

Женщина решила приобрести препараты для снижения веса, в состав которых входит сильнодействующее вещество – сибутрамин, запрещённый в России.

В ноябре 2019 года она приобрела такой препарат через сайт интернет-магазина, находящегося в Казахстане. Однако при получении посылки женщина была задержана сотрудниками полиции.

При назначении наказания суд учёл наличие у подсудимой малолетнего ребёнка и отсутствие отягчающих обстоятельств. Ей назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
контрабанда
 
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