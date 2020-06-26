Желающая похудеть забайкалка осуждена за запрещённые таблетки

Женщина заказала таблетки с сибутрамином в Казахстане



36-летняя жительница Забайкальского края признана виновной в контрабанде сильнодействующих веществ.



Женщина решила приобрести препараты для снижения веса, в состав которых входит сильнодействующее вещество – сибутрамин, запрещённый в России.



В ноябре 2019 года она приобрела такой препарат через сайт интернет-магазина, находящегося в Казахстане. Однако при получении посылки женщина была задержана сотрудниками полиции.



При назначении наказания суд учёл наличие у подсудимой малолетнего ребёнка и отсутствие отягчающих обстоятельств. Ей назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

