Его тело обнаружили в 500 метрах ниже по течению
В Усть-Куте Иркутской области 25 июня 30-летний мужчина утонул на реке Лена. По информации МЧС, он отдыхал с приятелем на левом берегу и решил переплыть на противоположный берег.
Проплыв порядка 600 метров, мужчина скрылся под водой. Позднее его тело было обнаружено в 500 метрах ниже по течению.
Кроме того, в настоящий момент в Осинском заливе Братского водохранилища в Нукутском районе проходят поисковые работы. Там, предположительно, утонул мужчина, отдыхавший на акватории на надувном матрасе.
- Как показывает статистика, главным фактором несчастных случаев на воде по-прежнему остается человеческая беспечность, связанная с игнорированием элементарных правил безопасности. Купание в несанкционированных местах потенциально опасно! Использование при этом надувных средств создает иллюзию защиты от несчастного случая, что способствует возникновению происшествий, - предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Житель Иркутской области утонул, пытаясь переплыть реку
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Его тело обнаружили в 500 метрах ниже по течению
Несчастный случай, в результате которого погиб сотрудник, произошёл в апреле
За сутки в Бурятии обнаружили ещё более 50 заражённых
Накануне в Бурятии боролись с 19 лесными пожарами
На прошлой неделе показатель был чуть выше
Ковёр, который мужчина сдал на чистку, украл серийный вор
Из сгоревшего автомобиля не удалось спасти документы
Убийце предъявлено обвинение
Преступление было раскрыто до того, как о нём заявили в полицию
Ей назначили два года условно
В противном случае нарушителям грозит штраф
Пьяная женщина уехала в магазин за спиртным на чужом авто
Парень совершил множество краж и недавно был выпущен из СИЗО
Иркутянин лишился денег, попав в необычную ситуацию
Девушка нарушила выданное предписание Роспотребнадзора