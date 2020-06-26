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Житель Иркутской области утонул, пытаясь переплыть реку

Житель Иркутской области утонул, пытаясь переплыть реку
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Его тело обнаружили в 500 метрах ниже по течению

В Усть-Куте Иркутской области 25 июня 30-летний мужчина утонул на реке Лена. По информации МЧС, он отдыхал с приятелем на левом берегу и решил переплыть на противоположный берег.

Проплыв порядка 600 метров, мужчина скрылся под водой. Позднее его тело было обнаружено в 500 метрах ниже по течению.

Кроме того, в настоящий момент в Осинском заливе Братского водохранилища в Нукутском районе проходят поисковые работы. Там, предположительно, утонул мужчина, отдыхавший на акватории на надувном матрасе.

- Как показывает статистика, главным фактором несчастных случаев на воде по-прежнему остается человеческая беспечность, связанная с игнорированием элементарных правил безопасности. Купание в несанкционированных местах потенциально опасно! Использование при этом надувных средств создает иллюзию защиты от несчастного случая, что способствует возникновению происшествий, - предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
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