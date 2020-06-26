Житель Иркутской области утонул, пытаясь переплыть реку

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Его тело обнаружили в 500 метрах ниже по течению



В Усть-Куте Иркутской области 25 июня 30-летний мужчина утонул на реке Лена. По информации МЧС, он отдыхал с приятелем на левом берегу и решил переплыть на противоположный берег.



Проплыв порядка 600 метров, мужчина скрылся под водой. Позднее его тело было обнаружено в 500 метрах ниже по течению.



Кроме того, в настоящий момент в Осинском заливе Братского водохранилища в Нукутском районе проходят поисковые работы. Там, предположительно, утонул мужчина, отдыхавший на акватории на надувном матрасе.



- Как показывает статистика, главным фактором несчастных случаев на воде по-прежнему остается человеческая беспечность, связанная с игнорированием элементарных правил безопасности. Купание в несанкционированных местах потенциально опасно! Использование при этом надувных средств создает иллюзию защиты от несчастного случая, что способствует возникновению происшествий, - предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

