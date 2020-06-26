Накануне в Бурятии боролись с 19 лесными пожарами
В Баргузинском заповеднике в Бурятии продолжаются работы по тушению двух грозовых пожаров на общей площади 63 га, 16 из них пройдено верховым пожаром. На тушении работают 78 человек – сотрудники заповедника и пожарные-десантники Забайкальской базы авиационной охраны лесов, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Всего за прошедшие сутки проводились работы по тушению 19 лесных пожаров в Баргузинском, Кабанском, Курумканском, Кяхтинском, Прибайкальском и Северо-Байкальском районах на общей площади 661 га. С огнём сражались 479 человек, было задействовано 75 единиц лесопожарной техники.
Шесть лесных пожаров в Кабанском, Курумканском и Прибайкальском районах ликвидированы. Ещё девять лесных пожаров в Забайкальском нацпарке, Джергинском заповеднике, Кяхтинском, Прибайкальском и Северо-Байкальском районах локализованы.
На утро 26 июня продолжается тушение четырёх очагов возгорания в Курумканском, Прибайкальском и Северо-Байкальском районах.
Кроме этого, на территории Баунтовского и Северо-Байкальского районов под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся две термоточки. Они находятся в труднодоступной горной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует.
В республике продолжает действовать особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.
В Баргузинском заповеднике тушат два грозовых пожара
Происшествия, Фото:
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