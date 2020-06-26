В Бурятии зафиксирован прирост заболевших COVID-19 в 1,14 раза

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), в Бурятии с 19 по 25 июня зафиксирован прирост количества выявленных заболевших COVID-19 в 1,14 раза. На прошлой неделе данный показатель составлял 1,2 раза.
Среди регионов Дальневосточного федерального округа наибольший прирост заболевших в 1,57 раза зафиксирован в Сахалинской области. Наименьший прирост заболеваемости в 1,05 раза отмечен в Чукотском автономном округе.
В целом по Дальневосточному федеральному округу подтверждённые случаи коронавирусной инфекции увеличились в 1,19 раза. По России показатель немного ниже, количество выявленных заражённых выросло в 1,09 раза.
По данным ИЦК, на 25 июня в России насчитывается более 610 тысяч случаев заболевания COVID-19. Это третье место в мире по количеству выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией, на втором месте Бразилия. Первое место по заболеваемости занимает США – 2 381 369 человек. После России по количеству выявленных случаев Индия, Великобритания, и Перу.
Как сообщал «Байкал-Daily», всего на утро 25 июня в Бурятии было зарегистрировано 2775 случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 1549. Новым очагом стала больница скорой медицинской помощи, где заразились 15 пациентов и девять медиков.