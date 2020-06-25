В Бурятии на ходу вспыхнул автомобиль

Из сгоревшего автомобиля не удалось спасти документы
Сегодня, 25 июня, на трассе в Прибайкальском районе Бурятии во время движения загорелся автомобиль.
Водитель и пассажиры успели спастись. Однако не сумели вытащить из горящей машины документы.
Пожарные прибыли, когда автомобиль был объят огнём. Причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце мая на улице Смолина в Улан-Удэ на ходу загорелся автомобиль Volkswagen Passat
. Этой зимой также во время движения произошло задымление в трамвае
.
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Из сгоревшего автомобиля не удалось спасти документы
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