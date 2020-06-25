Убийце предъявлено обвинение
В Забайкальском крае 20-летнему жителю Борзинского района предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
По данным следствия, 21 июня в селе Цаган-Олуй обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелом из ружья убил 31-летнего односельчанина. После преступления молодой человек решил скрыть следы убийства - облил тело убитого мужчины бензином и поджёг.
Сотрудники полиции установили местонахождение парня и доставили его для допроса. Он признался в убийстве, ему предъявлено соответствующее обвинение. По ходатайству следствия обвиняемого заключили под стражу.
- По месту жительства обвиняемого проведён обыск, изъяты и направлены на судебную экспертизу предметы и образцы веществ. Допрашиваются свидетели и очевидцы, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Расследование уголовного дела продолжается.
20-летний забайкалец застрелил односельчанина и поджёг его тело
Происшествия, Фото:
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