20-летний забайкалец застрелил односельчанина и поджёг его тело

Убийце предъявлено обвинение



В Забайкальском крае 20-летнему жителю Борзинского района предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).



По данным следствия, 21 июня в селе Цаган-Олуй обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелом из ружья убил 31-летнего односельчанина. После преступления молодой человек решил скрыть следы убийства - облил тело убитого мужчины бензином и поджёг.



Сотрудники полиции установили местонахождение парня и доставили его для допроса. Он признался в убийстве, ему предъявлено соответствующее обвинение. По ходатайству следствия обвиняемого заключили под стражу.



- По месту жительства обвиняемого проведён обыск, изъяты и направлены на судебную экспертизу предметы и образцы веществ. Допрашиваются свидетели и очевидцы, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Расследование уголовного дела продолжается.





