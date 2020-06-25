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Забайкалец обокрал работодателя и угнал его авто

Забайкалец обокрал работодателя и угнал его авто
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Преступление было раскрыто до того, как о нём заявили в полицию

В Забайкальском крае полицейские раскрыли незаявленное преступление.

Ночью на улице Краснокаменска сотрудники остановили автомобиль «Тойота Вокси», за рулём которой был 32-летний местный житель. Водитель находился за рулём с признаками опьянения. Кроме того, у него отсутствовали документы на транспортное средство. Мужчина был доставлен в отдел полиции. Стражам порядка он признался, что взял автомобиль знакомого без разрешения.

Оперативники установили владельца иномарки. Позже выяснилось, что владелец авто нанял местного жителя для работы на дачном участке. В один из дней работодатель отдал мужчине свою банковскую карту и пин-код к ней и попросил приобрести продукты, отправив его на такси. Однако рабочий, зная, что в гаражном кооперативе у мужчины имеется личный автомобиль, решил угнать его. Для этого он стащил ключи от машины.

Доехав до кооператива, мужчина угнал чужую иномарку, на которой ездил по городу. Кроме того, он снял с карты своего работодателя 17 тысяч рублей, которые потратил на продукты и спиртные напитки, а также отдал имеющиеся долги.

Угнанный автомобиль стоимостью 500 тысяч рублей изъят и возвращён потерпевшему в технически исправном состоянии.

В отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела: за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения и кражу с банковского счёта, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
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