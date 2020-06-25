Ей назначили два года условно
Суд вынес приговор в отношении бывшей главы Новотельбинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области. Она признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями.
Следствием и судом установлено, что глава муниципального образования незадолго до прекращения своих полномочий подписала распоряжение об освобождении её от занимаемой должности, где в одном из пунктов указала о выплате единовременного пособия в связи с достижением пенсионного возраста в размере трёхмесячной оплаты труда. В дальнейшем распоряжение было передано в бухгалтерию для начисления пособия.
Женщина достигла пенсионного возраста до вступления в должность главы муниципального образования, в связи с чем правом на получение единовременной выплаты не обладала. Полученные 92 тысяч рублей она потратила на личные цели.
Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Куйтунского района.
Суд назначил подсудимой два года лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.
В Иркутской области глава посёлка незаконно начислила себе почти 100 тысяч
Происшествия, Фото:
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