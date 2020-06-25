Жителей Бурятии просят уничтожать дикорастущую коноплю

В противном случае нарушителям грозит штраф



В Бурятии проходит первый этап комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2020». Мероприятие направлено на выявление и уничтожение дикорастущей конопли.



- В рамках операции сотрудники полиции организуют работу по выявлению и ликвидации очагов произрастания дикорастущих конопли, мака и их посевов, запрещённых к возделыванию. К ответственности будут привлекаться лица, осуществляющие их незаконное культивирование на территории своих земельных участков, - сообщают в пресс-службе МВД по республике.



Региональное управление по контролю за оборотом наркотиков обращает внимание, что по закону юридические и физические лица, являющиеся собственниками или пользователями земельных участков, на которых произрастают наркосодержащие растения, обязаны их уничтожить.



- Непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (после получения официального предписания), согласно статьи 10.5 КоАП РФ, влечёт наложение штрафа для физических лиц – до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – до 4 тысяч рублей, для юридических лиц – до 40 тысяч рублей, - уточнили в региональном МВД.



Также правоохранители обращают внимание, что незаконное разведение растений, содержащих наркотические средства (если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния), влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере до 4 тысяч рублей, или административный арест до 15 суток, на юридических лиц – до 300 тысяч рублей.



Согласно статье 231 УК РФ, незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры наказывается лишением свободы сроком до 8 лет.



В 2019 году в ходе операции «Мак» было обследовано свыше миллиона двухсот сорока четырёх тысяч гектаров земель и выявлено 370 очагов произрастания дикорастущей конопли.



В отношении землепользователей вынесено 373 предписания, на основании которых на площади около 2 033 гектаров уничтожены наркосодержащие растения. В отношении лиц, своевременно не исполнивших предписания об уничтожении дикорастущей конопли, составлено 23 протокола, предусмотренных ст. 10.5 КоАП РФ. Общая сумма наложенных штрафов составила 66 тысяч рублей.

