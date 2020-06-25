Жителей Бурятии просят уничтожать дикорастущую коноплю

В противном случае нарушителям грозит штраф
В Бурятии проходит первый этап комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2020». Мероприятие направлено на выявление и уничтожение дикорастущей конопли.
- В рамках операции сотрудники полиции организуют работу по выявлению и ликвидации очагов произрастания дикорастущих конопли, мака и их посевов, запрещённых к возделыванию. К ответственности будут привлекаться лица, осуществляющие их незаконное культивирование на территории своих земельных участков, - сообщают в пресс-службе МВД по республике.
Региональное управление по контролю за оборотом наркотиков обращает внимание, что по закону юридические и физические лица, являющиеся собственниками или пользователями земельных участков, на которых произрастают наркосодержащие растения, обязаны их уничтожить.
- Непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (после получения официального предписания), согласно статьи 10.5 КоАП РФ, влечёт наложение штрафа для физических лиц – до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – до 4 тысяч рублей, для юридических лиц – до 40 тысяч рублей, - уточнили в региональном МВД.
Также правоохранители обращают внимание, что незаконное разведение растений, содержащих наркотические средства (если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния), влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере до 4 тысяч рублей, или административный арест до 15 суток, на юридических лиц – до 300 тысяч рублей.
Согласно статье 231 УК РФ, незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры наказывается лишением свободы сроком до 8 лет.
В 2019 году в ходе операции «Мак» было обследовано свыше миллиона двухсот сорока четырёх тысяч гектаров земель и выявлено 370 очагов произрастания дикорастущей конопли.
В отношении землепользователей вынесено 373 предписания, на основании которых на площади около 2 033 гектаров уничтожены наркосодержащие растения. В отношении лиц, своевременно не исполнивших предписания об уничтожении дикорастущей конопли, составлено 23 протокола, предусмотренных ст. 10.5 КоАП РФ. Общая сумма наложенных штрафов составила 66 тысяч рублей.
Жителей Бурятии просят уничтожать дикорастущую коноплю
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