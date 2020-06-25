Забайкалка угнала машину собутыльницы и попала в ДТП

Пьяная женщина уехала в магазин за спиртным на чужом авто



В Чите в полицию поступило сообщение от 42-летней женщины об угоне принадлежащей ей машины «Тойота Саксид».



Женщина приехала в гости к своей знакомой, проживающей в Осетровке. Вечером женщины распивали спиртные напитки в компании знакомых. Во время застолья хозяйка попросила машину гостьи, чтобы съездить за спиртным.



Женщина отказала, аргументируя тем, что все присутствующие пьяны. Через некоторое время женщина обнаружила, что возле дома отсутствует её иномарка. Тогда она обратилась в полицию. Именно хозяйку квартиры она заподозрила в угоне.



Угнанная машина была обнаружена во дворе соседнего дома. Выяснилось, что 27-летняя подозреваемая без ведома хозяйки взяла в кармане её куртки ключи и поехала в магазин. По пути следования она попала в ДТП, повредив автомобиль.



- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. Машина изъята в технически неисправном состоянии, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.







