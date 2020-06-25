 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Июня

24 Июня

Популярное

Забайкалка угнала машину собутыльницы и попала в ДТП

Происшествия, 
Пьяная женщина уехала в магазин за спиртным на чужом авто

В Чите в полицию поступило сообщение от 42-летней женщины об угоне принадлежащей ей машины «Тойота Саксид».

Женщина приехала в гости к своей знакомой, проживающей в Осетровке. Вечером женщины распивали спиртные напитки в компании знакомых. Во время застолья хозяйка попросила машину гостьи, чтобы съездить за спиртным.

Женщина отказала, аргументируя тем, что все присутствующие пьяны. Через некоторое время женщина обнаружила, что возле дома отсутствует её иномарка. Тогда она обратилась в полицию. Именно хозяйку квартиры она заподозрила в угоне.

Угнанная машина была обнаружена во дворе соседнего дома. Выяснилось, что 27-летняя подозреваемая без ведома хозяйки взяла в кармане её куртки ключи и поехала в магазин. По пути следования она попала в ДТП, повредив автомобиль.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. Машина изъята в технически неисправном состоянии, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



угон ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жителей Бурятии просят уничтожать дикорастущую коноплю
Жителей Бурятии просят уничтожать дикорастущую коноплю
Происшествия, 25.06.2020
В противном случае нарушителям грозит штраф
Забайкалка угнала машину собутыльницы и попала в ДТП
Происшествия, 25.06.2020
Пьяная женщина уехала в магазин за спиртным на чужом авто
В Улан-Удэ задержали серийного домушника
В Улан-Удэ задержали серийного домушника
Происшествия, 25.06.2020
Парень совершил множество краж и недавно был выпущен из  СИЗО
Два красноярца подменили иркутянину деньги сувенирными банкнотами
Два красноярца подменили иркутянину деньги сувенирными банкнотами
Происшествия, 25.06.2020
Иркутянин лишился денег, попав в необычную ситуацию
Читнец выращивал на огороде коноплю
Читнец выращивал на огороде коноплю
Происшествия, 25.06.2020
Мужчина создал условия для благоприятного роста урожая  
Боясь потерять жену, улан-удэнец повредил её паспорт
Боясь потерять жену, улан-удэнец повредил её паспорт
Происшествия, 25.06.2020
За повреждение паспорта было возбуждено уголовное дело
В лесах Иркутской области вводят режим ЧС
В лесах Иркутской области вводят режим ЧС
Происшествия, 25.06.2020
Режим ЧС муниципального уровня ввели в Усть-Кутском и Жигаловском районах
В Бурятии мужчину убили в школьном кабинете
В Бурятии мужчину убили в школьном кабинете
Происшествия, 25.06.2020
Убийство произошло во время школьного ремонта
В Улан-Удэ нашли наркотики у парня, выпивавшего во дворе
В Улан-Удэ нашли наркотики у парня, выпивавшего во дворе
Происшествия, 25.06.2020
В прошлом году он уже был судим за подобное преступление
В Иркутской области на пожарах спасли 17 человек
В Иркутской области на пожарах спасли 17 человек
Происшествия, 25.06.2020
За сутки случилось два крупных пожара в жилых домах
Житель Бурятии украл седло с лошади
Житель Бурятии украл седло с лошади
Происшествия, 25.06.2020
Ему дали лошадь, чтобы съездить по делам  
В Иркутской области водитель сбил пятилетнего мальчика и скрылся
В Иркутской области водитель сбил пятилетнего мальчика и скрылся
Происшествия, 25.06.2020
Полицейские задержали уехавшего с места аварии водителя
Житель Бурятии нарубил деревьев на целый грузовик
Житель Бурятии нарубил деревьев на целый грузовик
Происшествия, 25.06.2020
«Чёрным» лесорубом оказался житель заиграевского села
Иркутянин пострадал от удара током на рыбалке
Иркутянин пострадал от удара током на рыбалке
Происшествия, 25.06.2020
Также от удара током пострадала собака

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^