За повреждение паспорта было возбуждено уголовное дело
В отношении 33-летнего улан-удэнца было возбуждено уголовное дело по факту повреждения им официального документа – паспорта супруги.
В феврале мужчина в ходе очередной ссоры с супругой повредил её паспорт, чтобы та не подала на развод. Этот факт выявили полицейские, приехавшие по сообщению соседей о семейном дебоше.
Ущерб мужчина впоследствии возместил. Возбуждённое уголовное дело было прекращено за примирением сторон, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Справка:
Похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов, штампов или печатей, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности влекут за собой уголовную ответственность. Максимальное наказание, предусмотренное за данные противоправные деяния – лишение свободы на срок до одного года.
Боясь потерять жену, улан-удэнец повредил её паспорт
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
За повреждение паспорта было возбуждено уголовное дело
Режим ЧС муниципального уровня ввели в Усть-Кутском и Жигаловском районах
Убийство произошло во время школьного ремонта
В прошлом году он уже был судим за подобное преступление
За сутки случилось два крупных пожара в жилых домах
Ему дали лошадь, чтобы съездить по делам
Полицейские задержали уехавшего с места аварии водителя
«Чёрным» лесорубом оказался житель заиграевского села
Также от удара током пострадала собака
Больная коронавирусом пациентка больницы сдавала тест четыре раза
У малыша есть сопутствующие заболевания
Это был его первый рабочий день
Малыш находится в больнице
Клещи покусали уже 2177 человек
Медведей видели на дорогах и на берегах Байкала