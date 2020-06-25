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Боясь потерять жену, улан-удэнец повредил её паспорт

Боясь потерять жену, улан-удэнец повредил её паспорт
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За повреждение паспорта было возбуждено уголовное дело

В отношении 33-летнего улан-удэнца было возбуждено уголовное дело по факту повреждения им официального документа – паспорта супруги.

В феврале мужчина в ходе очередной ссоры с супругой повредил её паспорт, чтобы та не подала на развод. Этот факт выявили полицейские, приехавшие по сообщению соседей о семейном дебоше.

Ущерб мужчина впоследствии возместил. Возбуждённое уголовное дело было прекращено за примирением сторон, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Справка:

Похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов, штампов или печатей, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности влекут за собой уголовную ответственность. Максимальное наказание, предусмотренное за данные противоправные деяния – лишение свободы на срок до одного года.
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