Боясь потерять жену, улан-удэнец повредил её паспорт

За повреждение паспорта было возбуждено уголовное дело



В отношении 33-летнего улан-удэнца было возбуждено уголовное дело по факту повреждения им официального документа – паспорта супруги.



В феврале мужчина в ходе очередной ссоры с супругой повредил её паспорт, чтобы та не подала на развод. Этот факт выявили полицейские, приехавшие по сообщению соседей о семейном дебоше.



Ущерб мужчина впоследствии возместил. Возбуждённое уголовное дело было прекращено за примирением сторон, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Справка:



Похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов, штампов или печатей, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности влекут за собой уголовную ответственность. Максимальное наказание, предусмотренное за данные противоправные деяния – лишение свободы на срок до одного года.

