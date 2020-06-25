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В лесах Иркутской области вводят режим ЧС

В лесах Иркутской области вводят режим ЧС
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Режим ЧС муниципального уровня ввели в Усть-Кутском и Жигаловском районах

В Иркутской области в лесах Усть-Кутского и Жигаловского районов вводится режим ЧС муниципального уровня. Решение было принято сегодня, 25 июня, на заседании регионального оперативного штаба, сообщили в пресс-службе областного правительства.

В Усть-Кутском районе действует крупный пожар, обнаруженный 21 июня. Причиной возгорания стал грозовой разряд. Из-за шквалистого ветра площадь, пройденная огнем, разрослась до 410 га. Принято решение увеличить группировку сотрудников парашютно-десантной пожарной службы, задействованных в тушении этого пожара, с 30 до 65 человек, а в случае необходимости – до 90. Также там работают 24 лесника. Дополнительно к 13 единицам техники направлены четыре бульдозера и два трактора.

В Жигаловском районе в труднодоступной местности действует пожар на площади 121 га. Он также возник из-за грозы 21 июня. В тушении задействовано 55 пожарных-десантников. Планируется привлечение сил федерального резерва Рослесхоза для прокладки минерализованных полос.

– Поручаю министерству лесного комплекса направить в эти районы специалистов для координации действий по тушению пожаров. Мэрам территорий провести заседания муниципальных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, документально оформить введение режима ЧС, взять под личный контроль развитие обстановки с лесными пожарами, – поставил задачи врио губернатора Игорь Кобзев.
Лес режим ЧС
 
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