В Бурятии мужчину убили в школьном кабинете

Убийство произошло во время школьного ремонта



Ночью 23 июня в посёлке Наушки Кяхтинского района Бурятии в учебном кабинете здании местной школы нашли тело 48-летнего мужчины. На трупе были колото-резаные раны груди. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



Подозреваемого в убийстве 38-летнего мужчину задержали в лесу на окраине посёлка. Он был напарником покойного мужчины.



Как выяснили следователи, накануне убийства бригада рабочих приступила к ремонту помещений школы. Вечером трое строителей расположились на ночлег в классе, где перед сном стали распивать спиртное. Уже ночью во время застолья один из собутыльников высказался нецензурно в адрес ранее судимого напарника.



Оскорблённый мужчина схватил со стола нож и нанёс им удар в грудь собеседника. Раненый скончался на месте происшествия.



Обвиняемый сразу собрал вещи, покинул здание и скрылся в лесу. Через несколько часов, когда он попытался выйти к автодороге, его задержали сотрудники полиции, проводившие розыск.



Мужчине уже предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.





