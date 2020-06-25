В Улан-Удэ нашли наркотики у парня, выпивавшего во дворе

В прошлом году он уже был судим за подобное преступление



Вечером 23 июня сотрудники полиции во дворе многоквартирного дома на станции Дивизионной обнаружили молодого человека, распивавшего спиртное. 20-летнего улан-удэнца доставили в отдел полиции для составления административного протокола. В отделе у него также обнаружили более трёх граммов гашишного масла.



Горожанин признался, что собрал марихуану вблизи села Нижняя Иволга и изготовил из неё гашишное масло для личного употребления. И это несмотря на то, что в прошлом году он уже был осуждён за приобретение и хранение наркотика. Молодой человек нигде не работает.



Возбуждено уголовное дело. Также подозреваемый будет привлечён к административной ответственности по статье «Распитие алкогольной продукции в запрещённых местах», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

