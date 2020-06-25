В Иркутской области на пожарах спасли 17 человек

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

За сутки случилось два крупных пожара в жилых домах



За сутки в Иркутской области произошло 20 пожаров. На пожарах спасены 17 человек, 48 человек эвакуированы.



Двое человек были спасены на пожаре в пятиэтажном доме в Ангарске. Ещё 15 человек спасены на пожаре в 9-этажном доме в Братске.



Сообщение о сильном задымлении в подъезде многоэтажного дома на улице Курчатова в Братска поступило накануне около девяти часов утра. К месту пожара были незамедлительно направлены две автоцистерны, автолестница и 12 пожарных.



Пожар произошёл в двухкомнатной квартире на втором этаже в третьем подъезде. На момент прибытия первого подразделения шёл дым из квартиры. Хозяин квартиры находился на месте. Из подъезда сами вышли 40 человек.



Но в условиях сильного задымления жильцы верхних этажей не могли самостоятельно эвакуироваться. Пожарные при помощи спасательных устройств, которые надеваются на голову, вывели 15 человек.



Через 10 минут огонь был потушен, ещё спустя час ликвидированы последствия. Огнём были повреждены кухня, домашние вещи на площади, коридор и балкон, квартира полностью закопчена, частично закопчён подъезд. Общая площадь пожара составила 31 квадратный метр.



Причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки в кухне.



Вечером 24 июня от огня тайшетские пожарные спасли двухэтажный 12-квартирный дом в посёлке Юрты.



Возгорание произошло в квартире на втором этаже. Огонь мог распространиться по всему деревянному зданию от горевшей стены в квартире. Но жильё отстояли от пожара. Открытый огонь был ликвидирован в течение нескольких минут. Ещё в течение часа последствия пожара были ликвидированы. Причиной пожара также могло стать короткое замыкание.



Установлено, что короткое замыкание стало причиной четырёх пожаров за прошедшие сутки. В пяти случаях причиной послужили неосторожные действия с огнём, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

