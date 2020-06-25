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Житель Бурятии украл седло с лошади

Житель Бурятии украл седло с лошади
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ему дали лошадь, чтобы съездить по делам

В полицию в Кабанском районе Бурятии поступило заявление о пропаже лошади с животноводческой фермы в селе Большое Колесово.

Сотрудники полиции обнаружили животное в километре от села, на берегу реки, а вместе с этим раскрыли кражу седла.

Оказалось, что пропавшую лошадь, которая убежала от пастуха, нашёл работник фермы. Прежде, чем увести её в животноводческое хозяйство, он дал сельчанину съездить по делам. Однако 33-летний местный житель не оценил оказанной ему услуги, польстился на седло и украл его. Ущерб составил 14 тысяч рублей.

Мужчина был задержан полицейскими на берегу реки, где с ним разбирался одолживший коня работник фермы.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Седло вернули животноводческому хозяйству. Возбуждено уголовное дело. Ведётся дознание, сообщили в МВД по Бурятии.


кража лошади
 
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