В Иркутской области водитель сбил пятилетнего мальчика и скрылся

Полицейские задержали уехавшего с места аварии водителя



Накануне днём в посёлке Бургаз Иркутского района был сбил пятилетний мальчик, гулявший у проезжей части без сопровождения взрослых. Водитель скрылся с места аварии. Ребёнок с различными травмами был госпитализирован.



Полицейские не обладали сведениями о личности водителя и модели автомобиля. Но через несколько часов инспекторы ГИБДД вышли на его след злоумышленника. Был задержан 29-летний ранее неоднократно судимый житель Эхирит-Булагатского района. При проверке выяснилось, что водитель не имел права управлять транспортным средством. От прохождения процедуры медицинского освидетельствования отказался, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



За последние три года именно летом в Иркутской области с участием детей-пешеходов, либо пассажиров произошло 526 автомобильных аварий, в результате которых 18 детей погибли.

