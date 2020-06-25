Житель Бурятии нарубил деревьев на целый грузовик

Во время рейдового патрулирования лесов Еравнинского района Бурятии лесничий увидел грузовой автомобиль, выезжающий из лесного массива. Автомобиль был гружён заготовленной древесиной, но документов на рубку деревьев у водителя не было. Выяснилось, что он заготовил около 23 кубометров сосны. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 117 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Правонарушителем оказался житель села Ангир Заиграевского района.
Незаконно заготовленная древесина, грузовик «ЗИЛ-131» и бензопила «STIHL» были изъяты.
На мужчину составлены протоколы по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений», а также по статье 8.32 «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» КоАП. Все материалы переданы в ОМВД по Еравнинскому району для возбуждения уголовного дела.
Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей, на должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 200 до 500 тысяч рублей. В случае, если ущерб, причинённый лесному фонду, составляет более 5000 рублей, нарушителю грозит уголовная ответственность.
Лесники просят жителей Бурятии незамедлительно сообщать о фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства на горячую линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии. Информация принимается круглосуточно.