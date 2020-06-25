Также от удара током пострадала собака
В Иркутске от удара током пострадал рыбак. Это произошло сегодня утром у Ангары под плотиной ГЭС, сообщают «Вести-Иркутск» в своём аккаунте в Instagram.
- Мужчина с собакой направлялся к воде. По словам очевидцев, в руках у него была разложенная удочка. С ней он шёл рядом с высоковольтными проводами. Возможно это и стало причиной разряда током. К слову, у реки находится знак, который предупреждает рыбаков о такой опасности, - сообщают «Вести-Иркутск».
Мужчина получил тяжёлые ранения. Его увезли на скорой помощи.
Сообщается, что также пострадала собака рыбака.
Иркутянин пострадал от удара током на рыбалке
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Также от удара током пострадала собака
У малыша есть сопутствующие заболевания
Это был его первый рабочий день
Больная коронавирусом пациентка больницы сдавала тест четыре раза
Малыш находится в больнице
Клещи покусали уже 2177 человек
Медведей видели на дорогах и на берегах Байкала
Мужчину трижды задержали нетрезвым за рулём
Мужчина заготовил древесину «в личных целях»
Они убедили 82-летнюю женщину, что её сын совершил преступление
Мужчина украл сотовый телефон и жёсткий диск
Преступники распространяли синтетические наркотики
46-летнего мужчину в последний раз видели в сентябре
Накануне пожарные ликвидировали три пожара из 13
Лес вывозился не только в Китай, но и в Афганистан