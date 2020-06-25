Иркутянин пострадал от удара током на рыбалке

Также от удара током пострадала собака



В Иркутске от удара током пострадал рыбак. Это произошло сегодня утром у Ангары под плотиной ГЭС, сообщают «Вести-Иркутск» в своём аккаунте в Instagram.



- Мужчина с собакой направлялся к воде. По словам очевидцев, в руках у него была разложенная удочка. С ней он шёл рядом с высоковольтными проводами. Возможно это и стало причиной разряда током. К слову, у реки находится знак, который предупреждает рыбаков о такой опасности, - сообщают «Вести-Иркутск».



Мужчина получил тяжёлые ранения. Его увезли на скорой помощи.



Сообщается, что также пострадала собака рыбака.

