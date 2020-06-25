 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Июня

24 Июня

Популярное

Иркутянин пострадал от удара током на рыбалке

Иркутянин пострадал от удара током на рыбалке
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Также от удара током пострадала собака

В Иркутске от удара током пострадал рыбак. Это произошло сегодня утром у Ангары под плотиной ГЭС, сообщают «Вести-Иркутск» в своём аккаунте в Instagram.

- Мужчина с собакой направлялся к воде. По словам очевидцев, в руках у него была разложенная удочка. С ней он шёл рядом с высоковольтными проводами. Возможно это и стало причиной разряда током. К слову, у реки находится знак, который предупреждает рыбаков о такой опасности, - сообщают «Вести-Иркутск».

Мужчина получил тяжёлые ранения. Его увезли на скорой помощи.

Сообщается, что также пострадала собака рыбака.
удар током рыбалка
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутянин пострадал от удара током на рыбалке
Иркутянин пострадал от удара током на рыбалке
Происшествия, 25.06.2020
Также от удара током пострадала собака
В БСМП в Улан-Удэ коронавирусом болеют 15 пациентов и 9 медиков
В БСМП в Улан-Удэ коронавирусом болеют 15 пациентов и 9 медиков
Происшествия, 25.06.2020
Больная коронавирусом пациентка больницы сдавала тест четыре раза
В Бурятии медведи выходят к населённым пунктам
В Бурятии медведи выходят к населённым пунктам
Происшествия, 25.06.2020
Медведей видели на дорогах и на берегах Байкала
Житель Бурятии отсидит полгода за пьяное вождение
Житель Бурятии отсидит полгода за пьяное вождение
Происшествия, 25.06.2020
Мужчину трижды задержали нетрезвым за рулём
Судимый улан-удэнец пилил сосны в пригороде
Судимый улан-удэнец пилил сосны в пригороде
Происшествия, 25.06.2020
Мужчина заготовил древесину «в личных целях»
В Иркутской области аферисты манипулировали материнскими чувствами
В Иркутской области аферисты манипулировали материнскими чувствами
Происшествия, 25.06.2020
Они убедили 82-летнюю женщину, что её сын совершил преступление
В Бурятии вора запечатлели камеры в частном доме
В Бурятии вора запечатлели камеры в частном доме
Происшествия, 25.06.2020
Мужчина украл сотовый телефон и жёсткий диск
В Иркутске наркодилеры, «заработавшие» 4 миллиона, пойдут под суд
В Иркутске наркодилеры, «заработавшие» 4 миллиона, пойдут под суд
Происшествия, 25.06.2020
Преступники распространяли синтетические наркотики
В Улан-Удэ ищут мужчину, пропавшего 10 месяцев назад
В Улан-Удэ ищут мужчину, пропавшего 10 месяцев назад
Происшествия, 25.06.2020
46-летнего мужчину в последний раз видели в сентябре
В Бурятии тушат лесные пожары в нацпарке и заповеднике
В Бурятии тушат лесные пожары в нацпарке и заповеднике
Происшествия, 25.06.2020
Накануне пожарные ликвидировали три пожара из 13
В Иркутской области директор фирмы контрабандой вывез лес на 71 млн
В Иркутской области директор фирмы контрабандой вывез лес на 71 млн
Происшествия, 25.06.2020
Лес вывозился не только в Китай, но и в Афганистан

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^