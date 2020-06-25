Малыш находится в больнице
В Иркутской области инспекторы по делам несовершеннолетних разбираются в 13-м по счёту случае выпадения ребёнка из окна с начала тёплого времени года. На этот раз пострадал трёхлетний мальчик.
Ребёнок из Усть-Илимска вместе с матерью находился в гостях у бабушки в посёлке Молодёжный Иркутского района. Оставшись без присмотра взрослых, он забрался на подоконник и упал с третьего этажа.
Окно на момент несчастного случая было открытым, при этом взрослые находились дома.
После случившегося он был доставлен в больницу, где и находится в настоящее время. Врачи оценивают состояние пациента как средней тяжести.
- Всего за последние два месяца в результате различных происшествий в регионе погибло 14 детей, не менее 90 получили различные травмы. Наиболее потенциально опасными местами по-прежнему остаются дороги, водоёмы, открытые окна и пожары, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области из окна выпал трёхлетний ребёнок
Происшествия, Фото:
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