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В Иркутской области из окна выпал трёхлетний ребёнок

В Иркутской области из окна выпал трёхлетний ребёнок
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Малыш находится в больнице

В Иркутской области инспекторы по делам несовершеннолетних разбираются в 13-м по счёту случае выпадения ребёнка из окна с начала тёплого времени года. На этот раз пострадал трёхлетний мальчик.

Ребёнок из Усть-Илимска вместе с матерью находился в гостях у бабушки в посёлке Молодёжный Иркутского района. Оставшись без присмотра взрослых, он забрался на подоконник и упал с третьего этажа.

Окно на момент несчастного случая было открытым, при этом взрослые находились дома.

После случившегося он был доставлен в больницу, где и находится в настоящее время. Врачи оценивают состояние пациента как средней тяжести.

- Всего за последние два месяца в результате различных происшествий в регионе погибло 14 детей, не менее 90 получили различные травмы. Наиболее потенциально опасными местами по-прежнему остаются дороги, водоёмы, открытые окна и пожары, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
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