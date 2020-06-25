Клещи покусали уже 2177 человек
В Бурятии идёт сезон активности клещей, являющихся переносчиками возбудителей различных инфекционных заболеваний. По состоянию на 23 июня, в республике за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 2177 человек. Среди обратившихся 34% детей, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
Укусы зарегистрированы в 21 районе республики и Улан-Удэ. Наибольшее количество случаев наблюдается в Кабанском районе – 622 случая. В Улан-Удэ зарегистрировано 517 случаев.
Кроме того, зарегистрировано 15 случаев заболеваниями инфекциями, передающихся клещами: клещевым вирусным энцефалитом - семь, клещевым риккетсиозом - семь, моноцитарным эрлихиозом человека – один.
Всего клещевого вирусного энцефалита планируется привить более 70 тысяч человек.
В случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение: жителям районов – на скорую, в поликлинику центральной районной больницы, а жителям Улан-Удэ - в приемное отделение ГБУЗ «Городская больница №4» (филиал ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница») по адресу: Улан-Удэ, ул.М.Расковой, дом 2а.
Адреса лабораторий для проведения исследования клещей в Улан-Удэ:
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б.
- Республиканская клиническая инфекционная больница, Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а.
Режим работы лабораторий:
В рабочие дни с 8-30 до 16-45, перерыв с 12-13ч.
В Бурятии зафиксировали семь случаев клещевого энцефалита
Происшествия, Фото:
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