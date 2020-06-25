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Житель Бурятии отсидит полгода за пьяное вождение

Житель Бурятии отсидит полгода за пьяное вождение
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчину трижды задержали нетрезвым за рулём

Житель Заиграевского района Бурятии признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Ранее мужчина уже имел судимость за аналогичное преступление.

В судебном заседании установлено, что в мае и декабре 2017 года мужчина привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения к обязательным работам и условной мере наказания.

Однако в марте 2020 года он вновь сел пьяным за руль и был остановлен сотрудниками ГИБДД.

- Суд с учётом обстоятельств дела, совершения преступления в состоянии тяжёлой степени алкогольного опьянения, назначил виновному наказание в виде шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также он лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года шесть месяцев, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Приговор в законную силу не вступил.
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