Судимый улан-удэнец пилил сосны в пригороде

Мужчина заготовил древесину «в личных целях»



В Бурятии 23 июня сотрудник Иволгинского лесничества остановил в лесу гружённую чурками машину. Документов, разрешающих заготовку и транспортировку лесных насаждений, у водителя не оказалось, и лесничий вызвал полицию.



Установлено, что рубку 25-летний улан-удэнец произвел незаконно. Всего он спилил три кубометра сосен - ущерб составил около 46 тысяч рублей.



- Ранее мужчина дважды привлекался к уголовной ответственности за кражи. Молодой человек является отцом малолетнего ребёнка (ребёнок проживает с матерью), не работает. По его словам, заготовку он осуществил в личных целях, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Полицейские изъяли заготовленную древесину, грузовой автомобиль, бензопилу.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ. Также в отношении гражданина составлен протокол по ст. 8.32 КоАП РФ – за нарушение ограничений пребывания граждан в лесах.

