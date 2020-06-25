В Иркутской области аферисты манипулировали материнскими чувствами

Они убедили 82-летнюю женщину, что её сын совершил преступление



Накануне в дежурную часть полиции города Усолье-Сибирское Иркутской области обратилась местная жительница.



Вечером ей на стационарный телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что её сын избил человека. Дальше другой мужчина, по голосу показавшийся женщине, что это её сын, стал говорить о необходимости заплатить деньги «для решения и урегулирования проблемы».



Точная сумма в беседе не была обозначена. Мошенник сказал усольчанке: «Мама, собери все деньги, какие есть в квартире, и отдай их». Испуганная женщина в точности выполнила инструкции аферистов.



Когда спустя час к пенсионерке домой заявился незнакомый человек, она передала ему 120 тысяч рублей.



Только после передачи денег женщина позвонила своему сыну и узнала, что ничего противоправного он не совершал и ничего не просил.



По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

