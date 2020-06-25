Они убедили 82-летнюю женщину, что её сын совершил преступление
Накануне в дежурную часть полиции города Усолье-Сибирское Иркутской области обратилась местная жительница.
Вечером ей на стационарный телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что её сын избил человека. Дальше другой мужчина, по голосу показавшийся женщине, что это её сын, стал говорить о необходимости заплатить деньги «для решения и урегулирования проблемы».
Точная сумма в беседе не была обозначена. Мошенник сказал усольчанке: «Мама, собери все деньги, какие есть в квартире, и отдай их». Испуганная женщина в точности выполнила инструкции аферистов.
Когда спустя час к пенсионерке домой заявился незнакомый человек, она передала ему 120 тысяч рублей.
Только после передачи денег женщина позвонила своему сыну и узнала, что ничего противоправного он не совершал и ничего не просил.
По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области аферисты манипулировали материнскими чувствами
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Преступники распространяли синтетические наркотики
46-летнего мужчину в последний раз видели в сентябре
Накануне пожарные ликвидировали три пожара из 13
Лес вывозился не только в Китай, но и в Афганистан
В республике наблюдается активный рост количества подобных преступлений
У пострадавшего подозрение на перелом позвоночника
Её эвакуировали в дежурный стационар
Женщина безуспешно пыталась оспорить решение суда
За контрабанду и незаконный оборот сильнодействующих веществ она понесёт уголовную ответственность
Женщина владеет автомобилем, на котором супруг попал в аварию
Света не будет на многих улицах в разных районах города
Об этом сообщили в прокуратуре
За сутки в Бурятии выявили более 40 заражённых коронавирусом, в том числе из нового очага
Происшествия, 24.06.2020
Подросток украл карту у пьяного мужчины
Происшествия, 24.06.2020
Трагедия произошла в Кабанском районе