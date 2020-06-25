Мужчина украл сотовый телефон и жёсткий диск
В посёлке Нижнеангарск на севере Бурятии вор свободно зашёл в частный дом и украл сотовый телефон и жёсткий диск общей стоимостью 13 тысяч рублей.
О преступлении в полицию сообщил владелец, когда обнаружил пропажу. На место выехал наряд группы задержания Росгвардии. Им и полицейским мужчина объяснил, что кража была совершена, пока он спал. Однако вор не остался незамеченным – в квартире хозяин установил систему видеонаблюдения.
При просмотре файлов правоохранители установили личность преступника, им оказался знакомый потерпевшего.
Неработающий, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 28-летний местный житель был задержан и доставлен в отдел полиции.
На мужчину возбуждено уголовное дело о краже. Украденное изъято, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В Бурятии вора запечатлели камеры в частном доме
Происшествия, Фото:
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