В Иркутске наркодилеры, «заработавшие» 4 миллиона, пойдут под суд

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Преступники распространяли синтетические наркотики



В Иркутске перед судом предстанут участники группы наркодилеров. Их задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в сентябре 2019 года, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



Полицейские установили, что двое 24-летних молодых людей через интернет-магазин организовали сбыт синтетических наркотиков посредством закладок. В работу они вовлекли 40-летнюю ранее судимую местную жительницу, которая выполняла роль администратора магазина и наркокурьера. Ещё одна участница группы также занималась непосредственной реализацией синтетики.



Наркодилеры получали оптовые партии синтетических наркотиков.



Известно, что они не были знакомы лично, общались через вымышленные никнеймы в различных мессенджерах. Полученные преступным путём деньги участники ОПГ через специализированные сайты и программы конспирировали и выводили на счета третьих лиц, открытых на их знакомых.



Следствие установило, что таким способом обвиняемым удалось получить свыше четырёх миллионов рублей.



В квартирах у наркодилеров сотрудники полиции провели обыски и изъяли свыше 280 граммов синтетических наркотиков, сим-карты, смартфоны, ноутбуки, банковские карты, приборы для фасовки наркотиков, электронные весы.



Помимо этого, в ходе следствия выяснилось, что администратор этого интернет-магазина одновременно была участницей ещё одной организованной группы, в которой также выполняла роль наркокурьера. Вместе с 30-летней подельницей аналогичным образом сбывала наркотики не только на территории Иркутска, но и на севере региона.



Фигуранты пойдут под суд по обвинению по статьям «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств», а также «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления».



Материалы уголовных дел с утверждённым прокуратурой Иркутска обвинительным заключением направлены в суд.

