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В Улан-Удэ ищут мужчину, пропавшего 10 месяцев назад

В Улан-Удэ ищут мужчину, пропавшего 10 месяцев назад
Происшествия,  Фото:ориентировка полиции
46-летнего мужчину в последний раз видели в сентябре

Полицейские разыскивают 46-летнего жителя Улан-Удэ Алексея Ефимова, который в сентябре прошлого года ушёл из дома на улице Туполева. До настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Приметы: европейской внешности, на вид около 50 лет, рост 180 см, худощавого телосложения.

При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просим незамедлительно сообщить по телефонам: 8(983)535-60-91, 8(924)011-13-11, 8(3012)44-02-02 или 102 (112).
пропавшие без вести
 
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