В Улан-Удэ ищут мужчину, пропавшего 10 месяцев назад

Происшествия, Фото: ориентировка полиции

46-летнего мужчину в последний раз видели в сентябре



Полицейские разыскивают 46-летнего жителя Улан-Удэ Алексея Ефимова, который в сентябре прошлого года ушёл из дома на улице Туполева. До настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Приметы: европейской внешности, на вид около 50 лет, рост 180 см, худощавого телосложения.



При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просим незамедлительно сообщить по телефонам: 8(983)535-60-91, 8(924)011-13-11, 8(3012)44-02-02 или 102 (112).

