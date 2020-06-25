46-летнего мужчину в последний раз видели в сентябре
Полицейские разыскивают 46-летнего жителя Улан-Удэ Алексея Ефимова, который в сентябре прошлого года ушёл из дома на улице Туполева. До настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Приметы: европейской внешности, на вид около 50 лет, рост 180 см, худощавого телосложения.
При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просим незамедлительно сообщить по телефонам: 8(983)535-60-91, 8(924)011-13-11, 8(3012)44-02-02 или 102 (112).
В Улан-Удэ ищут мужчину, пропавшего 10 месяцев назад
Происшествия, Фото:
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