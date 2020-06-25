В Бурятии тушат лесные пожары в нацпарке и заповеднике

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Накануне пожарные ликвидировали три пожара из 13



В Бурятии за прошедшие сутки проводились работы по тушению 13 лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Кабанском, Курумканском и Северо-Байкальском районах на общей площади 613 га.



Один лесной пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём, остальные - из-за сухих гроз.



Три лесных пожара в Баргузинском, Кабанском и Северо-Байкальском районах ликвидированы, ещё один в Баргузинском районе локализован - продолжаются работы по его дотушиванию.



На утро 25 июня продолжаются работы по тушению девяти лесных пожаров, в том числе на особо охраняемых природных территориях - в Забайкальском нацпарке и Баргузинском заповеднике.



- Кроме того, на территории Баунтовского и Северо-Байкальского районов под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся две термоточки. Они находятся в труднодоступной горной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.





