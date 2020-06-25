В Бурятии мужчину, упавшего с высоты, эвакуировали вертолётом

23 июня авиамедицинская бригада вертолётом выполнила экстренную эвакуацию пациента с местности реки Кавокта в Баунтовском районе Бурятии. Мужчина упал с высоты и не мог самостоятельно встать.
- Незамедлительно в район вылетела бригада на вертолёте Ми-8 АК «Скол» в составе врача-реаниматолога и фельдшера. К моменту прибытия санавиации пациента уже доставили до местного ФАПа (фельдшерско-акушерский пункт), где ему была оказана первая медицинская помощь, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.
Мужчина находился в стабильно тяжёлом состоянии. С подозрением на множественные переломы рёбер и перелом позвоночника пациента привезли в республиканскую клиническую больницу имени Семашко.
Как сообщал «Байкал-Daily», 19 июня вертолётом забрали в Муйском районе мужчину, получившего ножевое ранение в лесу.