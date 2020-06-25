В Улан-Удэ в столкновении легковушки и грузовика пострадала женщина

Её эвакуировали в дежурный стационар
24 июня на федеральной трассе Р-258 «Байкал» в Улан-Удэ произошло ДТП. Столкнулись грузовой автомобиль «Renault Trucks» с легковым автомобилем «Toyota Avensis».
В результате аварии пострадала женщина 30 лет.
- После осмотра и оказанной первой медицинской помощи с подозрением на травму головы и грудной клетки её эвакуировали в дежурный стационар, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее ДТП с двумя пострадавшими произошло
на трассе возле Сотниково.
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