В Бурятии поджигательницу и врунью отправили в колонию

Женщина безуспешно пыталась оспорить решение суда
Жительница села Баянгол Закаменского района Бурятии признана виновной в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба, путём поджога, а также в заведомо ложном доносе о совершении преступления.
В сентябре 2019 года женщина из личной неприязни к местному жителю умышленно подожгла стог сена в ограде его дома. Ущерб составил 30 тысяч рублей. Затем забросила подожжённый носовой платок в окно веранды дома, чтобы уничтожить жильё, но огонь не разгорелся.
Кроме того, сельчанка в декабре, потеряв сумку, обратилась в отделение полиции с заявлением о грабеже. При этом она соврала, что в преступлении виноваты два человека.
- Суд отменил виновной условное осуждение по предыдущему приговору и по совокупности приговоров назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Осуждённая, не согласившись с приговором, обжаловала решение суда. Апелляционным определением Верховного суда республики приговор Закаменского районного суда оставлен без изменения, жалоба – без удовлетворения.
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Происшествия, Фото:
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