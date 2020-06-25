За контрабанду и незаконный оборот сильнодействующих веществ она понесёт уголовную ответственность
Полицейские установили, что 51-летняя жительница Забайкальска незаконно переместила через государственную границу 150 таблеток, содержащих сильнодействующее вещество - сибутрамин, запрещенное к обороту в России.
В мессенджере женщина создала группу для желающих похудеть, а затем пересылала таблетки почтовыми отправлениям людям, которые откликнулись на её объявление. В настоящее время сотрудники полиции установили два факта сбыта.
- Действия забайкалки квалифицированы следствием по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации сильнодействующих веществ» и по ч. 3 ст. 234 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение и сбыт сильнодействующих веществ, крупном размере». Возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкалка создала чат для желающих похудеть с помощью запрещённых таблеток
Происшествия, Фото:
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