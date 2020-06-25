В Улан-Удэ три дня подряд будут отключать свет

Света не будет на многих улицах в разных районах города



В Улан-Удэ в связи с ремонтными работами несколько дней будут отключать электроэнергию. Объявления размещены на сайте мэрии.



29 июня в связи с ремонтными работами на электросетях и на оборудовании ПО ГЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» будет отсутствовать электроэнергия по следующим адресам:



- ул. Строителей 1-41, Детсад № 104 по ул. Строителей 19, ул. Кабанская 9 - 25, ул. Дорожная 2, 6, 8, 8а, 10, 12, 22, 7а, 8а, 14, 24а, 36а, Баргузинский пер. 28-66, ул. Баргузинская 18-56, ул. Дарвина 69, ДНТ Оер, ЗАО Верхнеудинское, Лесхоз, АЗС №7. (ТП-376 РУ-10/0,4кВ (ТП-372, 901, 906, 413, 414, 381, ОЕР) с 10:00 до 17:00 – для текущего ремонта оборудования);



- Иволгинский пер. 5-12, Новый пер. 18-46. (ТП-448 ВЛ-0,4кВ руб.3 с 9:00 до 17:00 – для замены опор);



- ул. Окинская 17-83. (ВЛ-0,4кВ руб.4 ТП-387 с 9:00 до 17:00 – для замены опор);



- ул. Гурульбинская 1-4, 10-22 ул. Автотранспортная 1, 2, 4, 4а, 6а, 8б. (ТП-953 РУ-0,4кВ с 9:00 до 13:00 - для монтажа СР-0,4 кВ);



- ул. Челябинская ФГУ «Россельхозцентр». (ф16 РП-21 ВЛ-10кВ (ТП-521) с 9:00 до 19:00 - для замены опор);



- ул. Жарковая 1 - 68, ул. Весенний проезд 2 - 59, ул. Троицкая 1-16, ул. Связистов 53 - 88. (ТП-48 РУ-10 кВ с 9:00 до 13:00 – для технического обслуживания);



- ул. Цивилева 50, Школа № 65, ул. Гагарина 26 А, 45 (ТП-46 РУ-10 кВ с 13:00 до 18:00 – для технического обслуживания);



- ул. Балдынова 4-6, ул. Пролетарская 2-8, ул. Севастопольская 5-11, ул. Столичная 1. (ВЛ-0,4 кВ руб.1 ТП-2010 с 9:00 до 17:00 – для замены вводов).



30 июня света не будет на нескольких улицах:



- ул. Заовражная 3-77, ул. Нефтянников 1-11, ул. Социальная 1, ОАО «Бурятнефтепродукт», ЗАО «Экопром», торг.база «Уют». (ТП-34 РУ-6/0,4кВ (ТП-1514, 1582, 1529) с 10:00 до 16:00 – для текущего ремонта оборудования);



- ул. Иволгинская 1 «а», 34, ул. Новая 13-43, переулок Новый 1-19, переулок Иволгинский 62 «а». (ТП-448 ВЛ-0,4кВ руб.1,4 с 9:00 до 17:00 – для замены опор);



- ул. Селенгинская 1-35. (ВЛ-0,4кВ руб.3 ТП-387 с 9:00 до 17:00 – для замены опор);



- ул. Заиграевская 2 - 12 ,Краснодонская 1 – 8.(ВЛ-0,4 кВ руб.1,3 ТП-2008 с 9:00 до 17:00 – для замены вводов);



- ПНС 5.2, ИП Чекризова 3-я Транспортная, 35 (РП-9 РУ-6кВ яч.14(ТП-2596 ,268 с 9:00 до 17:00 – для подрезки крон деревьев).



2 июля электроэнергия будет отсутствовать по следующим адресам:



- ул. Батальонная 3 блок 2, 5-17, ул. Воровского 3-4, ул. Удинская 1-11, Кооператив гаражей № 76. (ВЛ-0,4кВ руб.1 ТП-338 с 9:00 до 17:00 – для замены опор);



- ул. Володарского 30-32, ул. Советская 45-49, 66-72, Лингвистическая гимназия по ул. Советская 43. (ВЛ-0,4кВ руб.3 ТП-343 с 9:00 до 17:00 – для замены опор);



- ул. Луговая (п. Тулунжа) 1-28, магазин по ул. Луговая 15а. (ВЛ-0,4кВ руб.1 ТП-373 с 9:00 до 17:00 – для замены опор);



- ул. Флотская 4-25, ул. Уланская 14, ул. Мирная 5, ул. Советская (с. Поселье) 1-39, 115, ул. Дружбы 8, ул. Новая 24, 5, 30а, 2г. (ТП-983 РУ-0,4кВ с 10:00 до 16:00 – для технического обслуживания);



- ул. Ладожский пер. 4, ул. Хилокская 1 - 19, ул. Витебская 2 - 16, ул. Каховская 1, ул. Ладожская 1 - 14, ул. Ладожский пер. 2 - 10, ул. Северная 1 - 9, ул. Барнаульская 1 - 15, ул. Дальневосточная 2 - 18, ул. К. Цеткин 1 – 15. (ф16 РП-21 ВЛ-10кВ (ТП-1098,739,500,1341) с 9:00 до 19:00 - для замены опор);



- ул. Ринчино 3, 8, КНС по ул. Ринчино. (ТП-1028 ВЛ-0,4 кВ ф.6 с 9:00 до 19:00- для замены опор);



- ул. Аргунская 1-69, ул. Зейская 1-43, ул. Псковская 1-15, ул. Сумская 1-37, пер. Сумской 1-39, ул. Тологойская 35-43. (ТП-606 руб.1 ВЛ-0,4кВ с 9:00 до 19:00 - для замены вводов);



- ул. Розы Люксембург 72-123. (ТП-693 ВЛ-0,4кВ руб. 2 с 9:00 до 19:00 - для замены вводов);



-ул. Барнаульская 84- 92, ул. Волховская 12, ул. Р. Люксембург 44 – 77. (ВЛ-0,4 кВ ТП-513 ф.2 с 9:00 до 19:00 - для замены вводов);



- ул. Тобольская 51, 59, 65, 71, 73. (ТП-640 РУ-0,4 кВ с 9:00 до 16:00 – для текущего ремонта);



- ул. Трактовая 8, 16, 16А, ИП Фионов, ОЦ Визаж, ул. Хахалова 2А база СМИТ, СМП-397. (ТП-2592 РУ-6кВ (ТП-2543, 2530, 11, 2522, 269, 2557) с 9:00 до 11:00 – для технического обслуживания, работы выполняет «Энергопрофиль»);



- ул. Герцена 3-39,175,256, пер. Невский 10-36.(ВЛ-0,4 кВ руб.5 ТП-2025 с 9:00 до 17:00 – для замены вводов).

