Подросток украл карту у пьяного мужчины
Утром 23 июня в дежурную часть отдела полиции № 2 в Улан-Удэ обратился мужчину, которому на мобильный телефон пришли сервисные банковские сообщения о совершении покупок. Сам мужчина находился дома, а его банковская карта пропала.
Сотрудники уголовного розыска по «горячим следам» установили вором – 16-летнего парня. Ранее он не был судим, нигде не учится не работает.
Он украл банковскую карту, когда мужчина в состоянии алкогольного опьянения возвращался домой.
Подросток при помощи бесконтактной системы оплаты расплатился в магазине продуктов и снял номер в гостинице. Общий ущерб составил около девяти тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием электронного средства платежа, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
16-летний улан-удэнец на украденные деньги снял номер в гостинице
Происшествия, Фото:
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