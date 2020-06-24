16-летний улан-удэнец на украденные деньги снял номер в гостинице

Подросток украл карту у пьяного мужчины



Утром 23 июня в дежурную часть отдела полиции № 2 в Улан-Удэ обратился мужчину, которому на мобильный телефон пришли сервисные банковские сообщения о совершении покупок. Сам мужчина находился дома, а его банковская карта пропала.



Сотрудники уголовного розыска по «горячим следам» установили вором – 16-летнего парня. Ранее он не был судим, нигде не учится не работает.



Он украл банковскую карту, когда мужчина в состоянии алкогольного опьянения возвращался домой.



Подросток при помощи бесконтактной системы оплаты расплатился в магазине продуктов и снял номер в гостинице. Общий ущерб составил около девяти тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием электронного средства платежа, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

