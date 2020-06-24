Жителя Бурятии с ножевым ранением забрали из леса вертолётом







23 июня, после стабилизации состояния пациента, борт санитарной авиации доставил мужчину в республиканскую клиническую больницу имени Семашко в Улан-Удэ для дальнейшего лечения.



Как сообщал «Байкал-Daily», 21 июня из Закаменской больницы в Улан-Удэ





23 июня, после стабилизации состояния пациента, борт санитарной авиации доставил мужчину в республиканскую клиническую больницу имени Семашко в Улан-Удэ для дальнейшего лечения.Как сообщал «Байкал-Daily», 21 июня из Закаменской больницы в Улан-Удэ санавиацией доставили ребёнка , который серьёзно травмировал голову при падении с лошади.

19 июня около десяти часов вечера в Территориальный центр медицины катастроф Бурятии поступило сообщение о раненом мужчине. В Муйском районе Бурятии, в местности Галюбэ, находился мужчина с проникающим ножевым ранением брюшной полости с повреждением внутренних органов.20 июня в четыре часа утра был направлен борт санитарной авиации, вертолёт Ми-8 «АК СКОЛ» с медицинским модулем, с авиамедицинской бригадой.- Эвакуацию пациента осложняло ограничение посадочной площадки в лесном массиве, что потребовало «зависания» вертолёта. Во время медицинской эвакуации пациенту проводился мониторинг витальных функции, а также весь комплекс лечебных мероприятий, направленных на подготовку к экстренному оперативному вмешательству, - сообщили в Центре медкатастроф.Пациент был доставлен в город Северобайкальск в ЧУЗ «РЖД Медицина», где ему была проведена операция.