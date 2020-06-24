Жительница Бурятии ограбила 89-летнего старика

Женщина ведёт асоциальный образ жизни



В Бичурском районе за грабёж задержана 47-летняя жительница села Окино-Ключи.



Днём 20 июня женщина, ведущая асоциальный образ жизни, пришла к 89-летнему односельчанину с просьбой дать денег на спиртное. Получив отказ, она забрала из кармана рубашки пожилого мужчины наличные и скрылась.



Деньги грабительница потратила на спиртное.



Женщина не работает, ранее судима за грабёж, кражу и уничтожение чужого имущества. Она задержана.



По факту грабежа следователь возбудил уголовное дело. Устанавливается причастность задержанной к другим преступлениям, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





