Грабитель пытался разговорить девушку, а затем напал на неё
Вечером 19 июня в дежурную часть отдела полиции № 1 Улан-Удэ с заявлением о грабеже обратилась горожанка. Женщина сообщила, что неизвестный мужчина в парке Железнодорожников отнял у её 17-летней дочери мобильный телефон стоимостью 13 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого – 29-летнего не работающего мужчину. Он живёт неподалеку от этого парка.
Установлено, что мужчина попытался завести разговор с девушкой, а затем отобрал телефон и сбежал. Телефон у него изъят.
Грабёж мужчина совершил, будучи условно осуждённым за имущественное преступление. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», парк Железнодорожников – старейший в Улан-Удэ – давно нуждается в благоустройстве. Парк принадлежит «РЖД», ранее шли переговоры о том, чтобы отдать его городу.
В Улан-Удэ 17-летнюю девушку ограбили в парке
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