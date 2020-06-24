В Бурятии вор залез в юрту

Украденное из юрты вор использовал на своём участке



В Кабанском районе раскрыли кражу имущества из юрты, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



23 июня в полицию обратился житель села Истомино. Мужчина сообщил, что неизвестный проник в его юрту, расположенную неподалеку от села, откуда украл строительные материалы и печное литьё.



Мужчина отметил, что не проверял имущество с октября прошлого года – юрта используется только летом. Ущерб составил 56 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний односельчанин владельца юрты. Он проник в помещение, взломав замок, и украл доски, брёвна, фанеру и окна. Часть украденного использовал на своём приусадебном участке.



Гражданин не работает, ранее судим за кражу, угрозу убийство и незаконную добычу рыбы.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



