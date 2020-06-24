 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Июня

23 Июня

Популярное

В Бурятии вор залез в юрту

В Бурятии вор залез в юрту
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Украденное из юрты вор использовал на своём участке

В Кабанском районе раскрыли кражу имущества из юрты, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

23 июня в полицию обратился житель села Истомино. Мужчина сообщил, что неизвестный проник в его юрту, расположенную неподалеку от села, откуда украл строительные материалы и печное литьё.

Мужчина отметил, что не проверял имущество с октября прошлого года – юрта используется только летом. Ущерб составил 56 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний односельчанин владельца юрты. Он проник в помещение, взломав замок, и украл доски, брёвна, фанеру и окна. Часть украденного использовал на своём приусадебном участке.

Гражданин не работает, ранее судим за кражу, угрозу убийство и незаконную добычу рыбы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

кража юрта
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ 17-летнюю девушку ограбили в парке
В Улан-Удэ 17-летнюю девушку ограбили в парке
Происшествия, 24.06.2020
Грабитель пытался разговорить девушку, а затем напал на неё
В Бурятии вор залез в юрту
В Бурятии вор залез в юрту
Происшествия, 24.06.2020
Украденное из юрты вор использовал на своём участке
В Баргузинском заповеднике тушат два грозовых пожара
В Баргузинском заповеднике тушат два грозовых пожара
Происшествия, 24.06.2020
Накануне пожары в Бурятии тушили 263 человека
В Бурятии коронавирусом заразились ещё 49 человек
В Бурятии коронавирусом заразились ещё 49 человек
Происшествия, 24.06.2020
Большинство новых больных - это контактные лица
В Бурятии скончался 19-й пациент с COVID-19
В Бурятии скончался 19-й пациент с COVID-19
Происшествия, 24.06.2020
Умершая пациентка страдала серьёзными заболеваниями
В Улан-Удэ произошло тройное ДТП
В Улан-Удэ произошло тройное ДТП
Происшествия, 24.06.2020
Авария произошла на улице Ключевская
В Бурятии ребёнок травмировал голову при падении с лошади
В Бурятии ребёнок травмировал голову при падении с лошади
Происшествия, 24.06.2020
Ребёнка в тяжёлом состоянии доставили санавиацией
В Бурятии во время рейда ГИБДД поймали пьяного водителя
В Бурятии во время рейда ГИБДД поймали пьяного водителя
Происшествия, 24.06.2020
В Селенгинском районе инспекторы ДПС провели рейд по пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения
Директор «Заповедного Подлеморья» о напавших на его дом: «Отмороженные или бухие»
Директор «Заповедного Подлеморья» о напавших на его дом: «Отмороженные или бухие»
Происшествия, 23.06.2020
Михаил Овдин, дом которого обкидали булыжниками, высказал своё мнение о произошедшем
Забайкалка пыталась собрать в «Вайбере» деньги якобы на лечение ребёнка
Забайкалка пыталась собрать в «Вайбере» деньги якобы на лечение ребёнка
Происшествия, 23.06.2020
Она использовала скопированные из другого сообщества фотографию ребёнка и сведения о заболевании
В Иркутской области женщина получила ожоги на крупном пожаре
В Иркутской области женщина получила ожоги на крупном пожаре
Происшествия, 23.06.2020
Горели дом, постройки, а также гараж с техникой
Жителя Бурятии посадили на два года за смерть пешехода
Жителя Бурятии посадили на два года за смерть пешехода
Происшествия, 23.06.2020
Сбитый насмерть мужчина переходил дорогу по «зебре»

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^