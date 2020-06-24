Украденное из юрты вор использовал на своём участке
В Кабанском районе раскрыли кражу имущества из юрты, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
23 июня в полицию обратился житель села Истомино. Мужчина сообщил, что неизвестный проник в его юрту, расположенную неподалеку от села, откуда украл строительные материалы и печное литьё.
Мужчина отметил, что не проверял имущество с октября прошлого года – юрта используется только летом. Ущерб составил 56 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний односельчанин владельца юрты. Он проник в помещение, взломав замок, и украл доски, брёвна, фанеру и окна. Часть украденного использовал на своём приусадебном участке.
Гражданин не работает, ранее судим за кражу, угрозу убийство и незаконную добычу рыбы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Бурятии вор залез в юрту
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Грабитель пытался разговорить девушку, а затем напал на неё
Украденное из юрты вор использовал на своём участке
Накануне пожары в Бурятии тушили 263 человека
Пассажир получил тяжёлые травмы
Большинство новых больных - это контактные лица
Умершая пациентка страдала серьёзными заболеваниями
Авария произошла на улице Ключевская
Ребёнка в тяжёлом состоянии доставили санавиацией
В Селенгинском районе инспекторы ДПС провели рейд по пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения
Сошёл с рельсов трамвай №4
Михаил Овдин, дом которого обкидали булыжниками, высказал своё мнение о произошедшем
Она использовала скопированные из другого сообщества фотографию ребёнка и сведения о заболевании
Пьяного водителя задержали росгвардейцы
Горели дом, постройки, а также гараж с техникой
Сбитый насмерть мужчина переходил дорогу по «зебре»