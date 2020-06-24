Накануне пожары в Бурятии тушили 263 человека
В Баргузинском заповеднике 35 человек из числа пожарных-десантников и сотрудников заповедника тушат два грозовых пожара. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 31 га, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Всего за прошедшие сутки проводились работы по тушению 11 лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Кабанском, Курумканском, Северо-Байкальском районах и Тункинском нацпарке на общей площади 296 га.
Десять лесных пожаров возникли из-за сухой грозы, остальные из-за неосторожного обращения с огнём.
С огнём боролись 263 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 39 единиц лесопожарной техники.
Четыре лесных пожара в Баргузинском, Баунтовском, Курумканском районах и Тункинском нацпарке ликвидированы. Ещё три лесных пожара в Баргузинском, Кабанском и Северо-Байкальском районах локализованы, продолжается работа по их дотушиванию. Также на утро 24 июня продолжается тушение четыре лесных пожаров в Баргузинском и Северо-Байкальском районах.
Кроме того, на территории Баунтовского и Северо-Байкальского района под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся две термоточки. Они находятся в труднодоступной горной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует.
Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.
В Баргузинском заповеднике тушат два грозовых пожара
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